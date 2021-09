“Grazie per il significato attribuito alle vostre vittorie, per il nostro Paese, in ripresa dopo le sofferenze della pandemia, avere segnali di soddisfazione è importante”, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro con la Nazionale italiana di pallavolo femminile e maschile dopo la vittoria degli Europei. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato l’importanza dei successi individuali: “Io vi seguo quando posso e quando qualche emittente televisiva trasmette le vostre partite del campionato. Per questo non sono sorpreso che molti di voi abbiano ricevuto premi individuali agli Europei – ha detto – Le individualità si esprimono al massimo quando una squadra gioca tutta ai livelli più alti”.