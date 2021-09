Sono 3.797 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 287.287 tamponi effettuati, di cui 180.795 test antigenici rapidi. L’incidenza è all’1,3%. Ancora alto il numero dei decessi, che sono stati 52. Contestualmente, anche oggi, il bollettino segnala una forte diminuzione dei ricoverati con sintomi (-97) e si registrano anche 16 contagiati in meno assistiti in terapia intensiva, dove sono stati 35 gli ingressi.

Continua per la terza settimana consecutiva la flessione degli indicatori del contagio. Da lunedì ad oggi sono stati registrati 17.612 nuovi casi, circa 4mila in meno dei 21.320 accertati negli stessi giorni della scorsa settimana con un numero sostanzialmente identico di tamponi effettuati. In forte diminuzione i posti letto occupati in area medica (-376 in meno da lunedì, erano stati -124 la scorsa settimana) mentre si mantengono sostanzialmente stabili gli ingressi in terapia intensiva (da 160 a 164) e i decessi, passati da 314 a 293.

Tutte le Regioni segnalano meno di 500 nuovi casi nel bollettino. Con 488 positivi rintracciati la Lombardia è l’area con il maggior incremento nelle 24 ore, seguita dalla Sicilia con 464 e dal Veneto con 428. Oltre 300 contagiati nel Lazio (361), in Campania (348), Toscana (334) ed Emilia-Romagna (327). Il Piemonte riporta 213 casi, la Puglia 157, l’Abruzzo 143. Tutte le altre regioni ne riportano meno di cento: si va dagli 84 del Friuli Venezia Giulia ai 2 della Valle d’Aosta.

Dall’inizio della pandemia sono 4.653.696 i contagi accertati in Italia. In 4.419.537 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 130.603 sono deceduti. Gli attualmente positivi sono 103.556, di cui 99.514 in isolamento domiciliare. Nei reparti di area medica i ricoverati con sintomi sono 3.553 e altri 489 positivi vengono assistiti in rianimazione.