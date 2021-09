Persone riunite fuori dalla corte d’appello di Sassari, in Sardegna, dove si attende l’esito della decisione su Carles Puigdemont, l’ex presidente catalano – in esilio – arrestato ad Alghero su mandato della Spagna nella notte tra il 23 settembre e il 24 settembre. Puigdemont è fuggito dal Paese quattro anni fa a seguito del referendum sull’indipendenza della Catalogna che Madrid ha dichiarato illegale. La corte deve decidere se lasciarlo andare o estradarlo in Spagna, dove è accusato di sedizione.