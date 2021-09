E’ in corso una maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma. Circa 100 uomini delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, Gdf, e gli agenti della polizia locale stanno liberando gli appartamenti Ater occupati abusivamente in via Santa Rita da Cascia per restituire gli immobili alle persone che ne avrebbero diritto. Gli alloggi saranno sigillati, bloccati e interdetti all’accesso per poi essere restituiti ai legittimi destinatari. Giovedì, in risposta alla sparatoria della settimana scorsa, nello stesso quartiere è stato condotto un blitz che ha portato a due arresti e al sequestro di molte dosi di droga.

Lo sgombero rientra nella linea di azione voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Secondo l’Adnkronos, in uno degli appartamenti sono stati trovati Giuseppe Moccia, pregiudicato e appartenente alla famiglia legata al clan Moccia di Afragola, e la moglie. I due sarebbero stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. Moccia e la moglie anni fa erano assegnatari dell’appartamento Ater ma a seguito di una serie di illeciti poi sono diventati irregolari.