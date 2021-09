Sono due i feriti – entrambi ragazzi di 22 anni – nella sparatoria di mercoledì pomeriggio a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma. I giovani sarebbero stati raggiunti una raffica di proiettili esplosa da un’auto in corsa. Entrambi sono in condizioni gravi, ma al momento non rischiano la vita. Sulla vicenda, oltre ai carabinieri di Frascati, indaga la Direzione distrettuale antimafia.

Secondo la ricostruzione, i bersagli della sparatoria erano proprio i due ragazzi di origine maghrebina ed egiziana. Al momento dei fatti, stando alla ricostruzione, erano seduti sul ciglio della strada di via dell’Archeologia – tra i numeri 74 e 90 -, quando, verso le 14, da un’auto in transito sulla carreggiata è partita una fitta serie di colpi di pistola. Uno dei due è stato portato al Policlinico Tor Vergata, in condizioni critiche ma non preoccupanti: ha solo una ferita alla spalla destra. A preoccupare è invece l’altro giovane, trasportato d’urgenza al Caslino con una ferita all’addome. Ora gli inquirenti sono sul posto per ascoltare testimoni e individuare telecamere in zona che possano aver ripreso l’auto in fuga. Non è esclusa però la pista di qualche ritorsione della criminalità organizzata.