Niente vaccino? Allora niente Met Gala. Nicki Minaj ha disertato l’evento benefico che ogni anno si svolge al Metropolitan Museum di New York. C’erano proprio tutti, da Justin Bieber a Kim Kardashian con il volto coperto, ma lei no. “Vogliono che ti vaccini per il Met. Se mi vaccino, non sarà per il Met. Sarà quando avrò fatto abbastanza ricerche in proposito”, ha detto la cantante. Quest’anno uno dei requisiti per poter prendere parte alla serata era proprio la vaccinazione.

Nicki, al momento, non è vaccinata. E sembrerebbe non avere troppa intenzione di sottoporsi al vaccino a stretto giro. La cantante ha persino condiviso tutta una serie di teorie “da bar” sulla vaccinazione. “Mio cugino a Trinidad non vuole fare il vaccino perché un suo amico l’ha preso ed è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati. Il suo amico era a poche settimane dal matrimonio, che ora è stato annullato. Quindi prega e assicurati di essere a tuo agio con la tua decisione, senza essere vittima di bullismo”, ha scritto su Twitter.

Le dichiarazioni no-vax della cantante hanno scatenato il mondo dei social. “Hai oltre 22 milioni di fan qui su Twitter, stai usando questa piattaforma per incentivare la nostra comunità a non proteggersi, sorella, puoi fare di meglio” ha risposto Joy Ann Reid, una giornalista. Anche i medici sono scesi in campo per smentire le parole della Minaj. Il medico epidemiologo Chris Whitty, attualmente in carica come Chief Medical Adviser per il Governo inglese, ha criticato aspramente le teorie diffuse: “Circolano molte leggende, alcune di queste sono semplicemente ridicole, molte sembrano essere progettate al solo scopo di spaventare, questa mi sembra una di quelle”.