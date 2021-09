È notte, sono passate poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, quando l’influencer Soleil Sorge Stasi, seduta su un lettino insieme ad altri concorrenti, sta cercando le sigarette. Non le trova e a quel punto inizia a pronunciare una frase che ha tutta l’aria di essere l’incipit di una bestemmia. Capendo subito di rischiare grosso, l’influencer nata a Los Angeles 27 anni fa, si blocca. Immediata la reazione dei social: c’è chi grida all’espulsione, chi invece ritiene che la frase non sia completa e dunque la concorrente possa restare in Casa.

Ma attenzione, Alfonso Signorini poco prima dell’inizio del reality, aveva dichiarato: “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. [..] Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata”. E poi aveva chiarito: “Le bestemmie però saranno sempre punite“. Non resta che attendere la seconda puntata del programma di Canale 5, prevista per venerdì 17 settembre, per scoprire se e come la produzione deciderà di intervenire.