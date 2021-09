Giancarlo Giorgetti apre al Green pass, alzando dunque la pressione su Matteo Salvini. L’emblema della corrente governista della Lega ha usato parole chiare sul passaporto verde che invece non piace al leader del Carroccio. “Come ovunque ci sono quelli che la pensano in un modo e chi in un altro. Io credo che in modo pragmatico bisogna vedere la realtà e se non riusciamo a contenere il fenomeno purtroppo poi ci sono le altre misure, che dobbiamo evitare”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, a Città di Castello per un incontro con imprenditori e industriali locali. Una evidente risposta alle diverse posizioni all’interno della Lega in merito ai vaccini. “Penso che il Green pass magari ottenuto anche con i tamponi salivari che dal 23 settembre diventeranno omologati sia utile perché dobbiamo essere prudenti e ancora per un pò seguire le regole. Se le osserviamo tutti torneremo alla libertà vera prima possibile“, ha poi proseguito il ministro dello Sviluppo economico.

Un’apertura netta quella di Giorgetti, che arriva proprio all’inizio della settimana in cui il governo di Mario Draghi dovrebbe procedere ad estendere l’obbligo del green pass per i dipendenti pubblici e per quelli di aziende private in settori – come ristorazione e palestre – in cui c’è l’obbligo per i clienti. Solo pochi giorni fa Salvini era uscito soddisfatto dall’incontro con il presidente del Consiglio: il premier, aveva detto ai giornalisti, non estenderà il green pass. E invece la realtà vince sulla propaganda orientata alle elezioni comunali e soprattutto sulla comunicazione necessaria per tenere unito il partito. Secondo il Corriere della Sera, infatti, entro la prima metà di ottobre l’obbligo di green pass sarà esteso a milioni di lavoratori. Resta da capire cosa fare solo delle aziende private mentre in quei posti dove già i clienti già sono obbligati a mostrare il certificato anche titolari e dipendenti dovranno averlo. E dunque ci vorrà il green pass per lavorare in ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, cinema, teatri, sale concerti e sale da gioco. Stesso ragionamento e stesse regole per la pubblica amministrazione.

Già domani Draghi potrebbe incontrare i ministri per mettere a punto il provvedimento mentre giovedì dovrebbe essere convocata la cabina di regia politica a Palazzo Chigi e subito dopo il Consiglio dei ministri. Da sciogliere è il nodo delle altre aziende private, visto che è ancora in corso la trattativa tra Confindustria e sindacati sopratutto per quanto riguarda il pagamento dei tamponi per i lavoratori che non hanno intenzione di vaccinarsi. Al governo, però, la linea del premier – e del ministro della Salute Roberto Speranza – avrà anche l’appoggio dei ministri della Lega. Le parole di Giorgetti, infatti, vanno sommate a quelle di qualche giorno fa di Luca Zaia: “Nella Lega la linea che vince è quella della responsabilità messa nero su bianco dai governatori” ha detto il governatore del Veneto. Nel suo partito Salvini sembra essere diventato minoranza.