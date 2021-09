“Sono pienamente d’accordo con le parole del presidente Mattarella che ha detto ai no vax di non appellarsi alla libertà per non vaccinarsi ”. Il leader del Movimento 5 stelle,, in visita aper la presentazione dei candidati alle prossime elezioni amministrative, lancia un appello ai no vax. “Cari cittadini, qui nessuno vuole imporre vincoli e obblighi comprimendo la libertà personale – dice Conte – vaccinatevi perché sottrarsi crea un danno a voi stessi e un danno agli altri,, non siate egoisti”.