È coprifuoco in Guinea. Lo hanno annunciato le forze speciali che hanno comunicato di aver avviato un colpo di Stato nel Paese. Hanno specificato che la misura sarà attiva “fino a nuovo avviso” e che i governatori sono stati sostituiti con i militari. La giunta ha anche affermato in una dichiarazione letta alla televisione di Stato che convocherà i ministri del gabinetto di Alpha Condè e altri alti funzionari nel corso delle prossime ore, nella capitale Conakry. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha condannato l’azione dei golpisti e ha chiesto la liberazione del presidente, da loro catturato. “Sto seguendo personalmente la situazione in Guinea molto da vicino. Condanno fermamente qualsiasi acquisizione del governo con la forza delle armi e chiedo l’immediato rilascio del presidente Alpha Condè”, ha scritto Guterres in un tweet. Lo stesso ha fatto la Francia con una dichiarazione del ministero degli Esteri francese. Parigi “si unisce all’appello della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) per condannare il tentativo di presa del potere con la forza” e “chiedere il ritorno all’ordine costituzionale”, scrive il vice portavoce del Quai d’Orsay. Secondo diversi resoconti dei media locali e internazionali, nelle ore scorse il presidente della Guinea Alpha Conde è stato arrestato dalle forze speciali dell’esercito a Conakry, mentre si udivano spari nelle strade del centro della capitale della Guinea. Il colonnello guineano Mamady Doumbouya ha parlato in una trasmissione televisiva di stato dicendo che il presidente Alpha Conde era in custodia e ha avvertito le persone di rimanere in casa. È stata resa disponibile dai militari una foto, che mostra il presidente detenuto dalle forze speciali dell’esercito.

Intanto, la vicenda ha risvolti anche sull’economia globale, con i prezzi dell’alluminio che si impennano. La Guinea è infatti il principale esportatore di bauxite al mondo, minerale necessario per la produzione del metallo. Al London Metals Exchange ha toccato quota 2775 dollari la tonnellata, il livello massimo dal maggio 2011. In forte rialzo anche a Shanghai: 21.980 yuan la tonnellata sui massimi del luglio 2008. Arriva inoltre la notizia nel frattempo che la squadra nazionale di calcio del Marocco, rimasta bloccata in un albergo di Conakry durante il colpo di Stato, è riuscita a lasciare la Guinea in serata: lo ha detto funzionario della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf, alla Afp. Gli sportivi avrebbero dovuto affrontare la nazionale della Guinea nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022. In una dichiarazione, la FIFA ha dichiarato che la partita sarà rinviata “per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara”.