Si intitola ‘Spencer‘ il film diretto da Pablo Larrain su uno dei momenti più complessi della vita di Lady Diana: la consapevolezza del fallimento del matrimonio con il principe Carlo e la decisione di divorziare. “Una fiaba tratta da una tragedia vera”, si legge all’inizio del film presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Non dev’essere piaciuto a Antonio Caprarica, il giornalista esperto di questioni reali, che, stando a quanto riportato dal Giornale, ha detto: “Non ne posso più di queste rappresentazioni stucchevoli, non è la prima volta che accade”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Lady D. era notoriamente una donna che, dal momento che ha scoperto di essere stata tradita, ha deciso che avrebbe dato la lezione della vita all’uomo che l’aveva resa infelice, e da quel momento ha deciso di prendersi tutti gli uomini che voleva“. Per poi concludere lapidario: “Questo di solito non lo fanno le sante“.