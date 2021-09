“Il presidente Biden pensa che sia un diritto delle donne scegliere del proprio corpo. So che lei non è mai stato incinta e non può capire, ma è una cosa estremamente difficile. Per questo il presidente pensa che sia un diritto delle donne scegliere”. Così Jen Psaki, portavoce del presidente Biden, ha risposto al giornalista di una tv cattolica Owen Jensen riguardo la legge che restringe le possibilità di abortire in Texas