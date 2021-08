Due giovani spettatori sono morti sabato mattina in un incidente durante il 41esimo Rally dell’Appennino reggiano, gara valida per la International Rally Cup 2021. È successo intorno alle 10 del 28 agosto in località Riverzana, territorio comunale tra San Polo d’Enza e Canossa in provincia di Reggio Emilia, durante la seconda prova speciale “Matilde di Canossa”.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri, lungo un rettilineo l’equipaggio formato da Claudio Gubertini e Alberto Ialungo a bordo della vettura numero 42, una Peugeot 208, ha perso il controllo del mezzo uscendo dal circuito. A causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, la macchina si è staccata dal suolo ed è precipitata su una vicina collinetta dove si trovavano i due giovani, Davide Rabotti, 21 anni, e Cristian Poggioli, 35 anni, originari rispettivamente di Reggio Emilia e Lama Mocogno in provincia di Modena. Entrambi sono morti sul colpo.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso, mentre i due componenti l’equipaggio sono rimasti illesi. La gara è stata sospesa e sulla vicenda è stata aperta un inchiesta. Nel punto in cui sono stati travolti i due giovani “non c’erano barriere”, dice il sindaco di San Polo d’Enza Franco Palù all’Ansa, specificando che quello avvenuto nella mattina è avvenuto in una parte del tracciato “che di per sé non era pericolosissima”. “Che io sappia lì c’erano solo due ragazzi e non altre persone”, conclude Palù.

