Il Napoli con il Leicester e l’insidia Spartak Mosca. La Lazio con i russi del Lokomotiv, il Marsiglia e pure il Galatasaray. Luciano Spalletti e Maurizio Sarri poteva legittimamente sperare in qualcosa di meglio, invece il sorteggio della prima fase dell’Europa League ha regalato due gironi difficili. Le due italiane sulla carta restano favorite almeno per il passaggio del turno, ma non sarà una passeggiata. In parte era prevedibile, visto il nuovo regolamento: non più 48 squadre partecipanti, ma 32 come in Champions League. In più, la prima classificata vola direttamente agli ottavi, mentre la seconda di ogni girone si giocherà lo spareggio contro le terze della Champions. L’altra novità riguarda le terze classificate, che andranno a giocarsi gli spareggi di Conference League.

Nella nuova competizione europea c’è la Roma: i giallorossi guidati da Mourinho si sono qualificati battendo il Trabzonspor nei preliminari: ieri 3-0 all’Olimpico, dopo il 2-1 dell’andata. La Roma ha la chance di arrivare fino in fondo a questa nuova competizione, in cui ai nastri di partenza è la favorita insieme al Tottenham. Il girone di qualificazione è a dir poco abbordabile: nel gruppo C ci sono gli ucraini dello Zorya Luhansk, CSKA Sofia e i norvegesi del Bodo/Glimt. La Conference League d’altronde è stata voluta dall’Uefa per ridurre il numero di partecipanti all’Europa League, come detto, ma allo stesso tempo dare un palcoscenico al calcio della periferia europea. Lo testimonia la presenza del Lincoln Red Imps, squadra di Gibilterra.

Ecco i gironi di Europa League:

Gruppo A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brondby

Gruppo B: Monaco, Psv Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Gruppo C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

Gruppo D: Olympiacos, Eintracht, Fenerbahce, Anversa

Gruppo E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

Gruppo F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

Gruppo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

Gruppo H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

I gironi di Conference League:

Gruppo A: LASK Linz, Maccabi Tel Aviv, Alashkert, Helsinki

Gruppo B: Gent, Partizan, Flora Tallinn, Anorthosis

Gruppo C: Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt

Gruppo D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers

Gruppo E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlino, Maccabi Haifa

Gruppo F: Copenaghen, PAOK Salonicco, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Gruppo G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

Gruppo H: Basilea, Qarabag, Kairat Almaty, Omonia