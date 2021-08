Un racconto drammatico quello fatto da, ceo e presidente del Kiara Health e di, un produttore pubblico-privato di vaccini sudafricano, intervenuto al Meeting Cl di Rimini per parlare delladopo le prime due ondate di Covid-19. “Prima dell’inizio della pandemia, in Africa, per 55 Paesi e 1,3 miliardi di persone,. Il virus ha trovato il continenteavvenuto negli ultimi 20 anni, che si è tradotto nell’incapacità di avere a disposizione test, dispositivi di protezione e personale di laboratorio e specialisti in malattie infettive. Tutto ciò ha prodotto l’incapacità di contenere la pandemia”. Il medico sudafricano elenca le carenza, dal personale sanitario, alle strutture ospedaliere, fino alla difficoltà di “a“. Sul basso numero di casi riscontrati in tutto il continente durante la prima fase della pandemia, Skhumbuzo Ngozwana afferma che “l’inadeguatezza delle strutture di laboratorio e l’impossibilità di effettuare dei test ha: delle 7 milioni di infezioni registrate, 6 milioni e mezzo di persone sono guarite.“.