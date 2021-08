La tensione e il caos intorno all’aeroporto di Kasbul da dove partono gli aerei per le evacuazioni è ancora altissima. Sette persone tra la folla vicino all’aeroporto di Kabul sono morte nella calca mentre cercavano di avvicinarsi allo scalo per lasciare il Paese ed è scattato un allarme per la scomparsa di diversi bambini. Secondo Sky News, che cita un comunicato diffuso questa mattina dal ministero della Difesa britannico, non è ancora certo che tutte le vittime siano morte oggi, né sono state rese note le cause dei decessi. Un portavoce del ministero ha precisato che le vittime sono civili afghani. Le “condizioni sul terreno rimangono estremamente impegnative, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro possibile”, recita il comunicato del ministero. Ieri, secondo i media, quattro persone sono morte nella calca fuori dall’aeroporto. Il caos di questi giorni all’aeroporto di Kabul è colpa degli Stati Uniti secondo un funzionario talebano. “L’America, con tutta la sua potenza e le sue strutture… non è riuscita a portare l’ordine all’aeroporto. C’è pace e calma in tutto il Paese, ma c’è caos solo all’aeroporto di Kabul”, ha affermato il funzionario, Amir Khan Mutaqi. In una settimana sempre secondo Sky News che cita fonti diplomatiche Nato sarebbero almeno 20 le persone che hanno perso la vita nell’area dell’aeroporto.

La confusione e il caos generano anche altri drammi. Sempre più bambini si stanno perdendo e scompaiono. L’allarme è stato lanciato da media locali come l’emittente ‘Ariana’, che ha raccontato la storia di una famiglia di Kabul che si sta prendendo cura di un bambino rimasto incastrato nel filo spinato e che, nonostante gli sforzi, non è ancora riuscita a rintracciare i suoi genitori. Il bambino, che ha circa 6 anni, ha dichiarato che la sua famiglia è arrivata in aeroporto per fuggire dal Paese. Apparentemente suo padre è caduto tra la folla e da quel momento in poi il bambino ha perso i contatti con entrambi i genitori. Giornalisti locali riferiscono che diverse persone stanno postando foto di bambini scomparsi all’aeroporto.

I COLLOQUI PER IL NUOVO GOVERNO – L’ex presidente afghano Hamid Karzai e l’ex vice primo ministro del Paese Abdullah Abdullah hanno incontrato i talebani nell’ambito dei colloqui iniziati questo fine settimana tra il movimento e ciò che resta dell’ex governo afghano per chiarire il futuro politico del Paese. Karzai e Abdullah fanno parte del cosiddetto Consiglio di coordinamento, l’organismo che, insieme all’ex signore della guerra Gulbuddin Hemaktyar, rappresenta le autorità afghane dopo che il presidente Ghani è fuggito dal Paese quando i talebani hanno preso la capitale afghana, Kabul. Secondo una dichiarazione dell’ufficio di Abdullah, entrambe le parti “hanno scambiato opinioni sull’attuale situazione della sicurezza e sugli sviluppi dell’attività politica”, nonché su un “accordo politico inclusivo” per il futuro del Paese. La conversazione si è svolta presso la residenza dell’ex vice primo ministro – e capo negoziatore afghano durante i falliti colloqui di pace con gli insorti – e ha visto la partecipazione di funzionari dell’”ufficio politico dei talebani”, come Shahabuddin Dellawari Delawar, Abdul Salam Hanafi, Jairulá Jairjua e Abdulrramán Feda, riporta Tolo News. Karzai e Abdullah hanno anche incontrato ieri il nuovo governatore talebano di Kabul, Abdulramán Mansur, per valutare l’attuale situazione della sicurezza nella capitale afgana, sei giorni dopo la conquista talebana.

L’EUROPA – L’Unione europea sta provando a mobilitarsi: quanto sta avvenendo “è una tragedia per gli afghani ma anche un brutto colpo per la comunità internazionale” ha detto ieri la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in visita all’hub in Spagna per gli afghani trasferiti dal Paese. “Voglio differenziare due aspetti. Abbiamo contatti operativi con i talebani, perché con loro dobbiamo ad esempio discutere come facilitare l’arrivo delle persone all’aeroporto. Ma questo è diverso e separato dalle discussioni politiche. Non ci sono discussioni politiche con i talebani e non c’è alcun riconoscimento”. Una dichiarazione che prende le distanze di fatto dalle dichiarazioni della cancelleria Angela Merkel e del premier britannico Boris Johnson di due giorni fa.

BIDEN E IL PONTE AEREO CIVILE – Intanto il presidente Joe Biden potrebbe ordinare alle compagnie aeree americane di aiutare a trasportare le persone evacuate dall’Afghanistan, l’ennesimo sforzo per tentare di risolvere il caos di Kabul. Il Wall Street Journal, che anticipa la notizia, parla di un “programma di emergenza di aviazione civile” che prevede anche l’aumento delle basi Usa in cui portare i rifugiati afghani. Nel dettaglio, la Casa Bianca starebbe studiando l’attivazione della Civil Reserve Air Fleet (Craf), creata nel 1952 allo scopo di fornire al Pentagono aerei civili in caso di emergenze, come quella di un ponte aereo per organizzare il quale non basta la disponibilità di aerei militari. Se il programma sarà varato, spiega il Wsj, almeno cinque compagnie aree Usa dovranno mettere a disposizione 20 aerei di linea cha affiancheranno i voli militari impegnati nell’evacuazione di americani e afghani dall’Afghanistan. Gli aerei civili non potranno volare sopra Kabul, caduta nelle mani dei talebani, ma dalle basi Usa in Qatar, Bahrain e in Germania aiuteranno a smistare le migliaia di evacuati dalla capitale afghana a bordo dei voli militari.

L’ONU: “CATASTROFE SENZA AIUTI” – L’Afghanistan affronterà una “catastrofe assoluta” con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario sulla scia del ritiro dal Paese degli Stati Uniti. A lanciare l’allarme ai leader mondiali è Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l’Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, dichiarando al britannico Observer che un’azione rapida e coordinata è fondamentale. “Altrimenti, una situazione già orrenda diventerà solo una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario”, ha detto. “Dobbiamo portare rifornimenti nel Paese, non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di rifugi. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora”, ha proseguito McGroarty.

“Se tarderemo per le prossime sei o sette settimane, inizierà a diventare troppo tardi. La gente non ha niente. Dobbiamo portare il cibo adesso e portarlo alle comunità delle province, prima che le strade siano bloccate dalla neve”, ha spiegato la funzionaria Onu parlando da Kabul. McGroarty ha ricordato che un afghano su tre era già in crisi di fame, con oltre due milioni di bambini a rischio di malnutrizione. La siccità aveva già portato a una riduzione del 40% della produzione di grano, mentre la valuta afghana stava già crollando. E i tassi di Covid sono alti. “Come hanno osservato tutti in tutto il mondo, c’è stata l’escalation del conflitto negli ultimi due mesi: oltre 500.000 persone sfollate, 250.000 delle quali da maggio”, e “ciò che è urgente ora è una qualche forma di cessate il fuoco che consenta un massiccio aumento della risposta umanitaria. L’imperativo umanitario non può andare perduto”.

CRONACA ORA PER ORA

12.29 – Due basi spagnole spagnole per accogliere rifugiati – Due basi militari nel sud della Spagna saranno utilizzate per accogliere i rifugiati afghani che hanno lavorato con gli Stati Uniti. Lo hanno concordato il presidente americano Joe Biden ed il premier spagnolo Pedro Sanchez in una telefonata ieri a tarda sera durata 25 minuti, ha reso noto il governo di Madrid. “Pedro Sanchez e Joe Biden – si legge in una nota – hanno concordato l’uso delle basi di Morton e Rota per ospitare per gli afghani che hanno lavorato con gli Stati Uniti in attesa di viaggiare verso altri Paesi”. Nella notte un aereo con 110 rifugiati afghani era arrivato all’hub creato dalla Ue a Torrejon, fuori Madrid: a bordo anche 36 persone che avevano lavorato con gli Stati Uniti.

12.25 – Sky News: “Almeno 20 morti in una settimana” – Sono almeno 20 persone sono morte negli ultimi sette giorni all’interno e nei pressi dell’aeroporto di Kabul durante le operazioni di evacuazione. Lo riporta Sky News su Twitter con una breaking in cui si citano fonti diplomatiche della Nato.

11.24 – Da Olanda 10 fondo da milioni – Il governo olandese donerà 10 milioni di euro per finanziare aiuti come cibo, acqua potabile e forniture mediche per gli afghani. Il ministero degli Esteri ha detto che il denaro andrà al Fondo umanitario per l’Afghanistan che può essere sfruttato dalle organizzazioni delle Nazioni Unite e dalle ong che lavorano nel Paese. Il ministro per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, Tom De Bruijn, ha dichiarato: “Vogliamo sostenere la popolazione afghana in queste difficili circostanze”. Nel frattempo, il ministero della Difesa olandese ha dichiarato che un aereo è arrivato nei Paesi Bassi domenica trasportando 160 passeggeri dall’Afghanistan. Non ha rivelato le nazionalità degli sfollati.

11.13 – Blair: “Ritirare truppe tragico e pericoloso” – Tony Blair, ex primo ministro britannico che ha dispiegato truppe in Afghanistan 20 anni fa dopo gli attacchi dell’11 settembre, afferma che la decisione degli Stati Uniti di andarsene ha “allietato ogni gruppo jihadista in tutto il mondo”. In un lungo saggio pubblicato sul suo sito web nella tarda serata di sabato, Blair ha affermato che la decisione di ritirare le truppe è stata “tragica, pericolosa, non necessaria”. Ha aggiunto che la Gran Bretagna ha un “obbligo morale” di rimanere fino a quando “tutti coloro che ne avranno bisogno saranno stati evacuati” .

11.11 – Donna partorisce su C-17 dell’Us Air Force – Una donna afghana ha partorito a bordo di un C-17 Globemaster dell’Us Air Force impegnato nelle operazioni di evacuazione dall’Afghanistan. La donna, si legge in una nota dell’Us Air Mobility Command, è entrata in travaglio durante il volo verso la base aerea di Ramstein in Germania da una base di sosta in Medio Oriente non meglio precisata. L’afghana ha iniziato ad avere complicazioni e il pilota è sceso di quota per aumentare la pressione dell’aria nell’aereo. Una manovra che, secondo il Mobility Command, le avrebbe salvato la vita. “Subito dopo l’atterraggio, gli aviatori dell’86esimo Mdg sono saliti a bordo” si legge nella nota secondo cui la bambina è nata nella stiva dell’aereo. Madre e figlia sono in buone condizioni.

10.59 – Ministero della Difesa italiano: 2100 afghani salvati – Da giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono circa 2100 i cittadini afghani tratti in salvo e circa 1300 quelli trasferiti in Italia. Lo rende noto il Ministero della Difesa.

07.17 – Arrivati a Fiumicino altri 211 cittadini afghani – Altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul via Kuwait City nell’ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa, sono giunti stamattina poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell’Aeronautica militare. Ultimata la profilassi sanitaria anti Covid, i rifugiati verranno successivamente trasferiti con pullman dell’Esercito presso strutture a loro dedicate. Per l’operazione ‘Aquila Omnia’, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) comandato dal generale Luciano Portolano, la Difesa ha messo in campo otto aerei: quattro KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e altrettanti C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait da dove parte il ponte aereo per Kabul.

05.19 – Biden parlerà alla nazione – Joe Biden parlerà di nuovo al Paese in serata (le 22 ora italiana) per aggiornare gli americani sugli sviluppi delle operazioni di evacuazione da Kabul, dopo aver ricevuto l’ennesimo briefing nella Situation Room della Casa Bianca dal suo team per la sicurezza nazionale. Lo rende noto la Casa Bianca. Biden farà anche il punto sull’emergenza dell’uragano Henri, che in queste ore si abbatte sulla costa nordorientale degli Stati Uniti.