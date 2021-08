Il Gran Premio di Formula 1 del Giappone è stato annullato a causa della pandemia da Covid-19. A renderlo noto Liberty Media, in una nota: l’evento era programmato per il 10 ottobre 2021. La decisione del governo nipponico di togliere il Gp dal calendario è stata confermata anche dalla Federazione. “A seguito delle discussioni in corso con il promotore e le autorità in Giappone, il governo giapponese ha preso la decisione di annullare la gara in questa stagione a causa delle complessità in corso nel Paese a causa della pandemia”, recita la dichiarazione ufficiale. “La Formula 1 sta ora lavorando sui dettagli del calendario rivisto e annuncerà i dettagli finali nelle prossime settimane. La Formula 1 ha dimostrato quest’anno e nel 2020 che possiamo adattarci e trovare soluzioni alle incertezze in corso ed è entusiasta del livello di interesse nei luoghi che ospiteranno gli eventi di Formula 1 quest’anno e in futuro”.

While we’re not racing in Japan this year… We can’t wait to put on a show for the Japanese fans in 2022! 2022年にはまた日本のファンのみなさんのためにレースを開催できることを楽しみにしています!#Japanese GP ???????? #F1 pic.twitter.com/KDLxQ6VbFE — Formula 1 (@F1) August 18, 2021

Il provvedimento dell’esecutivo giapponese nasce dalla recente recrudescenza della situazione sanitaria in gran parte del Paese. Se già durante le Olimpiadi di Tokyo i nuovi casi di Covid e il numero di deceduti avevano registrato un innalzamento graduale nei numeri, negli ultimi giorni la situazione è peggiorata: il 13 agosto si sono contati più di 20mila nuovi positivi in tutto il Paese, mentre il 15 erano più di 1.500 i pazienti in terapia intensiva, mai così tanti da mesi. Dati che il governo giapponese ha ritenuto molto preoccupati, tanto da spingerlo anche a prorogare lo stato di emergenza fino al 12 settembre, estendendolo a 12 province oltre quella di Tokyo: proprio nella capitale il 24 agosto prenderanno il via i Giochi Paralimpici.