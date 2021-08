“Abbiamo a che fare con un virus che uccide le persone e l’unico modo per prevenirlo è vaccinarsi, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e curare l’igiene delle mani. Pensare che queste misure siano un danno alla libertà è sbagliato. Al diavolo la libertà”. Arnold Schwarzenegger torna a farsi sentire e in questo video pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram rilancia sull’importanza di rispettare tutte le regole e le misure di sicurezza necessarie contro il Covid perché debellare la pandemia è ora più importante di difendere a tutti i costi le libertà individuali.

“Sei libero di non indossare una mascherina, ma sappi una cosa: saresti uno stupido a non farlo, perché basterebbe un gesto così semplice per proteggere chi ti sta attorno”, è tuonato l’attore incalzando sul fatto che le persone non hanno il diritto di fare quel che vogliono quando le loro azioni possono uccidere gli altri. Infine, ha concluso lanciando un appello a seguire i consigli degli esperti e non quelli diffusi sui social media da persone prive di qualifiche: “Questi esperti hanno passato tutta la loro vita a studiare le malattie e i vaccini. Nessuno di noi può imparare più di loro solo guardando dei video per qualche ora. Non voglio far passare qualcuno per cattivo, ma solo consigliare a tutti di unire le forze per lottare contro il virus”.