Tutto stava procedendo come da scaletta quando, ad un certo punto, Bugo ha spiazzato tutti: ha gettato a terra il microfono e ha interrotto il concerto, quindi è sceso dal palco e si è avvicinato al pubblico, abbracciando alcuni presenti in barba alle norme anti-Covid. Poi, tempo qualche minuto, è risalito e ha ripreso a suonare come se nulla fosse. Una scena degna di Sanremo 2020 quella avvenuta nella serata del 10 agosto durante il secondo concerto del cantante in piazza per la Notte Bianca di Ascoli Piceno. L’episodio è stato immortalato nei video e nei commenti che in queste ore hanno iniziato a circolare sui social, in particolare su Instagram, dove lo stesso Bugo ne ha ricondivisi alcuni nelle sue story. In particolare, in uno di questi, lo si vede proprio mentre scende dal palco e si getta in un bagno di folla, con i presenti che lo acclamano.

Ma cosa è successo? Secondo le ricostruzioni, sembra che a scatenare il fuoriprogramma sia stata la sua insofferenza al doversi esibire davanti ad un pubblico seduto ed entrato esclusivamente con il Green Pass, come prevedono le nuove regole anti-Covid. “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti”, avrebbe detto Bugo avvicinandosi al pubblico dopo aver abbandonato il palco: una frase che ha suscitato forti critiche, considerando il delicato momento che stiamo attraversando, con i contagi che hanno ripreso a salire. “Bugo sa di aver fatto una pessima figura? Gli artisti veri cantano, non si lamentano”, ha commentato un utente su Facebook mentre altri lo hanno accusato di essere poco professionale. Da parte sua, non c’è stata alcuna replica o commento a riguardo.