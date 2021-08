L’intervista – Vito Crimi “Io stacco, al M5S servono facce nuove. E stop al dissenso” Doveva restare in carica un pugno di settimane, il tempo di preparare la successione al dimissionario Luigi Di Maio. Invece è rimasto reggente dal 22 gennaio 2020 a venerdì scorso, il giorno dell’investitura come presidente del M5S di Giuseppe Conte. Forse per questo ora Vito Crimi assicura: “Devo staccare, ho già detto a Conte che […] di Luca De Carolis

Covid-19 – Negli Stati Uniti adesso dilaga la variante Lambda I tamponi a prezzi bassi ancora non si trovano Non più 30 euro come in Lombardia o 22 come nel Lazio, ma i test antigenici rapidi per il Covid-19 in farmacia per la fascia dai 12 ai 18 anni costeranno 8 euro e per tutti gli altri 15 euro: lo ha annunciato venerdì il governo in pompa magna, ma almeno per il primo week […] di Fq

Inflazione Addio “vicino ma sotto al 2%”: la rivoluzione Bce è un brodino Era il 2003 l’ultima volta che la Banca centrale europea ha rivisto la propria strategia di politica monetaria. L’obiettivo di inflazione “vicino ma sotto al 2%” è durato quasi 18 anni, superando indenne i cambiamenti che sono avvenuti con la grande crisi globale del 2008 e con quella dell’euro del 2011/2012. Alla luce di questi […] di Francesco Lenzi

Il reportage Libano, un crollo inarrestabile. Beirut senza cibo, corrente e nemmeno un governo Sono già tre settimane che Roula non ha quasi più l’elettricità nella sua casa di Ashrafieh, un quartiere elegante di Beirut. “Da diversi mesi le interruzioni di corrente sono molto frequenti, ma da qualche settimana la situazione è peggiorata. Sono rimasta al buio anche tre giorni di seguito. Negli ultimi tempi abbiamo sì e no […] di Nada Maucourant Atallah

L’intervista capovolta – Piero Ignazi “Tempesta d’autunno: la scialuppa di Draghi va verso il Quirinale” “In autunno si alzeranno onde alte ai fianchi del governo e la barca di Mario Draghi sarà investita dall’acqua che i partiti provocheranno. E gli scossoni saranno sempre più decisi”. Piero Ignazi, come vedetta appostata in cima al monte, annuncia perturbazione insistita e tempesta imminente sul governo dei migliori. È un dato certo e persino […] di Antonello Caporale

Austerità Il j’accuse di Monti a Draghi, ma il disastro era prevedibile L’ex premier accusa il banchiere per la lettera del 2011 e le misure recessive imposte ma tace sul suo ruolo. Dalla loro “cura” l’Italia non si è mai completamente ripresa di Ugo Arrigo

L’intervista – Davide Rossi “Sul palco con i miei miti Coldplay, l’intesa speciale” Il violinista delle star è di Torino: Verve, Brian Eno, Beck, Gorillaz (e l’Italia non è solo Maneskin) di Guido Biondi

L’intervento L’Anpi: “Nomine che minano il nostro sistema democratico” Da tempo è in corso una sequenza di atti e di episodi che, considerati singolarmente, sarebbero sufficienti a causare preoccupazione in qualsiasi cittadino sensibile allo spirito repubblicano, ma presi nel loro insieme costituiscono anelli di un’unica catena che mette in discussione i fondamentali del nostro sistema democratico. Eccone un florilegio: la commissione toponomastica del Comune […] di Gianfranco Pagliarulo

La sai l’ultima? Ostuni Disturbato dalla musica alle 4 di notte scende in strada e prende lo stereo a bastonate L’eroe della settimana è l’ex assessore di Ostuni, il fuoriclasse sceso di casa alle 4 di mattina per fracassare lo stereo dei giovani che ascoltavano musica a tutto volume in piazza, disturbando il suo riposo. Per grazia ed […] di Tommaso Rodano

Pietre & Popolo – Pavel Muratov, lo Stivale a volumi “Immagini d’Italia”: libri estivi per viaggiatori con la bussola Tra gli ultimi doni di Roberto Calasso editore, ecco il secondo volume delle Immagini dell’Italia di Pavel Muratov (Adelphi). Un viatico perfetto per il viaggiatore che, in questa estate segnata dalla quarta ondata del virus (e dall’incompetenza dei peggiori al governo) voglia evitare gli aerei, e regalarsi la riscoperta del nostro Paese. Qualcuno dei miei […] di Tomaso Montanari

Altri luoghi -Striscia di Gaza Cosmetici, il brand curato dalle donne Made in Gaza. Non è una trovata per un nuovo brand ma una realtà che, lentamente, in una drammatica situazione, si sta facendo strada. Perché un gruppo di donne sta creando cosmetici dalle profumate erbe locali. Nell’enclave sul Mediterraneo gestita da Hamas un’azienda finanziata a livello internazionale utilizza erbe esclusivamente provenienti da aziende agricole gestite […] di Fabio Scuto