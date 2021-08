Una t-shirt bianca con scritto ‘Ici c’est Paris‘ e il saluto ai nuovi tifosi che lo attendevano dietro le transenne: Lionel Messi è già atterrato a Parigi. Il Barcellona è un ricordo, nella testa c’è il Psg: l’annuncio ufficiale è ormai una superficialità, superato dalle notizie e da quel motto impresso sulla maglietta indossata dall’argentino. A dichiarare l’accordo di fatto già concluso sono stati prima il padre della Pulce e poi il suo compagno di squadra, Neymar, con una storia su Instagram: “Di nuovo insieme“. Messi e Neymar hanno giocato in blaugrana tra il 2013 al 2017. Ora con la maglia del Psg l’obiettivo è la Champions League.

Il campione argentino sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club di Al-Khelaifi. Si parla di un biennale, con opzione per il terzo anno, ma sulle cifre ancora non c’è chiarezza. Se Messi vola verso il Psg, il Barcellona intanto lo ha “cancellato” dal Camp Nou. La gigantografia del volto della Pulce, che si trovava tra Piqué e Griezmann, è stata oscurata in queste ore all’esterno dello stadio dei catalani. I blaugrana hanno già rimosso anche dal sito ufficiale l’immagine di Messi.