George Clooney e Amal Alamuddin aspettano il loro terzo figlio? Se lo domanda il Daily Mail, secondo il quale ci sarebbero voci insistenti sulla gravidanza dell’avvocatessa libanese. Notizia, tra l’altro, che sarebbe già stata comunicata ai familiari e agli amici più stretti durante una festa sul lago di Como, lo scorso 4 luglio. La gravidanza di Amal, già al terzo mese, arriverebbe dunque a 4 anni dalla nascita dei gemelli Ella e Alexander. Si attende l’eventuale conferma ufficiale della coppia.

Amal and George Clooney were headed to dinner with family at the Grand Hotel Tremezzo in Italy. pic.twitter.com/qiL2EozwAw

— Amal Clooney Style (@Amal_Style1) July 23, 2021