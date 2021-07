Non si spengono i riflettori su Temptation Island, il reality show di Canale 5 terminato martedì 27 luglio con un boom di ascolti. In queste ore, in particolare, si parla di Jessica Mascheroni, ex fidanzata di Alessandro Autera. Come riportato da Il Giorno, la 34enne milanese è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue pesanti parole pubblicate sui social. Dalle offese ad alcuni ex partecipanti di Temptation Island e Uomini e Donne: “Ces*i”, “Fate ca*are”, “Cag*e”, “Crepa, ces*a rumena” fino a quelle rivolte contro l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte nei mesi più duri della pandemia: “Rimani il solito cogli*ne”.

Forse si immaginava un rientro sui social più trionfante e invece è stata assalita dagli hater. Per questo ieri 28 luglio, su Instagram ha detto: “Finalmente ho aperto il profilo e cercherò di difendermi un po’ da tutte le offese che sto prendendo, causa vari post che ho pubblicato anni fa”. E ha spiegato: “Come prima cosa ovviamente chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara (ex volti di Canale 5, ndr). Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo e mi vergogno veramente di quello che ho scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse”.

Poi ha aggiunto: “Facendo un discorso un po’ più ampio, state offendendo i miei genitori, mia mamma, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte, quindi non predicate bene e razzolate male”. E pensare che nella biografia del proprio profilo Instagram aveva scritto “Chi la fa… l’aspetti”.