Una scena ripresa nei giorni scorsi al porto vecchio di Genova ha fatto rapidamente il giro del web. Il video è rimbalzato di telefono in telefono perché quello che mostra ha davvero dell’incredibile: uno yacht nelle acque del porto sbaglia completamente tempi e distanze nella manovra di attracco e finisce per schiacciare due gommoni contro la banchina per poi urtare a sua volta la passerella dopo l’improvvisa accelerata.