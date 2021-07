Mentre in commissione alla Camera il centrodestra chiede di allargare il perimetro della riforma del processo penale all’abuso d’ufficio e alla definizione del pubblico ufficiale, Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, si è detto d’accordo a escludere i processi di mafia dalla tagliola dell’improcedibilità prevista dal testo. “Qualunque sia la mediazione che si troverà nel governo – ha detto La Russa in collegamento con L’aria che tira su La7 – lascerei fuori la mafia. Questa deve essere l’unica eccezione. La riforma è raffazzonata, ma qualunque sia la mediazione, ci deve essere il tempo per finire i processi di mafia”