Da vent’anni Stato ed enti locali hanno scelto questa forma per gestire musei e teatri lirici: non funziona e con l’epidemia adesso pagano i lavoratori e la qualità dell’offerta

L’archistar “rifà il look” alle antiche vestigia del ’700: colori saturi come su un monitor e stelle conficcate nel soffitto. Sparisce così (per sempre?) l’opera barocca di Sanfelice

Moneyfarm è una società del risparmio gestito che offre il suo servizio anche tramite le Poste Italiane nella sezione online Postefuturo Investimenti. Essa punta molto sulla comunicazione. Ha commissionato spot televisivi anche convincenti, almeno per chi non conosce la materia, e il suo ufficio stampa ha lavorato bene su Internet, dove abbondano i giudizi positivi, […]

Olimpiadi

Arrivano tre bronzi per l’Italia a Tokyo nella giornata di domenica con il totale delle medaglie che sale a 5. Terzo gradino del podio per Elisa Longo Borghini nella prova su strada in linea di ciclismo femminile (137 km con 2.692 metri di dislivello), Odette Giuffrida (in foto) nei 52 kg del judo e Mirko […]