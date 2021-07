“Ogni manifestazione contro il Green pass è una manifestazione contro le riaperture, contro la libertà”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Reggio Calabria per presentare il suo libro “Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia” e per incontrare i vertiti del Pd locale e la candidata del centrosinistra Amalia Bruni. A margine dell’iniziativa, Letta si è soffermato sull’esigenza di vaccinare “la maggior parte degli italiani”. Questa è “la condizione per la libertà”. Ma il segretario del Pd ha parlato anche della riforma Cartabia e delle modifiche chieste dal Movimento cinque stelle: “Siamo nell’ultimo miglio di definizione degli aggiustamenti”. “Io sono fiducioso – ha aggiunto Letta – sul fatto che il voto troverà maggioranza unita. L’importante è che sia un voto che, prima della pausa estiva, approvi la riforma Cartabia in modo da dimostrare a tutta l’Europa e a tutti gli europei che le risorse finanziarie che riceviamo sono effettivamente collegate a un impegno riformatore a partire dalla giustizia. Quindi avanti con la riforma, avanti con l’ultimo miglio degli aggiustamenti e sì al fatto che il voto di fiducia faccia approvare la riforma”