“È ora che venga data un’indicazione precisa. Il governo deve prendere una decisione, in modo che la gente sappia come comportarsi”. Lo ha detto Pierluigi Bersani, ospite di In Onda su La7. “Quando hai 29 milioni di Green Pass scaricati sei già avanti col lavoro, devi porti il problema di come usarli. Si diceva che Conte parlava troppo, ma allora facciamo una via di mezzo…”