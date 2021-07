“Mi sono vaccinato e tra qualche giorno faccio il richiamo“. Così Giuseppe Conte risponde alle domande sul suo vaccino anti-Covid. Perché non ha pubblicato foto per invitare la popolazione a vaccinarsi? “Perché quando l’ho fatto non ho pensato a questo” risponde l’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5s, puntualizzando: “Invito tutti quanti in queste direzione. La vaccinazione non serve solo a proteggiate noi stessi, ma anche gli altri e se ci vacciniamo tutti – conclude – graviamo anche meno sul Sistema sanitario nazionale“.