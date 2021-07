Cristiano Ronaldo? “È un imbecille, un malato, un pazzo”. E Mourinho invece ha “un ego terribile” ed è un “viziato“. Così Florentino Perez in alcuni audio Whatsapp risalenti al 2012 e pubblicati dal giornale spagnolo El Confidencial. L’attuale presidente del Real Madrid non è nuovo a commenti scioccanti del genere. Già nel 2006 (come rivela sempre El Confidencial) aveva esternato nel privato giudizi pesanti anche sul portiere Iker Casillas e l’attaccante Raùl, due bandiere del team spagnolo.

Perez si scagliava contro Cristiano Ronaldo utilizzando parole pesanti: “È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa”. Così sulla star dei Blancos, rincarando la dose: “Fa stupidaggini, perché pensi che faccia queste sciocchezze?”.

Poi anche un altro portoghese della squadra madrilena finisce nel mirino del suo presidente: José Mourinho, che il Real lo ha allenato dal 2010 al 2013, vincendo Scudetto, coppa nazionale e Supercoppa spagnola. Parlando di Mourinho e del suo procuratore Jorge Mendes, Florentino Perez commenta: “Mendes non cura nulla di lui. Così come non si occupa di niente riguardo a Mourinho. Sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l’allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molti più soldi se facessero diversamente”.

In passato Perez aveva già commentato aspramente altri giocatori del suo club. In particolare, le leggende Iker Casillas e Raul. Nel 2006, in altri audio rivelati da El Confidencial, il presidente del Real Madrid li aveva definiti inadatti a far parte della squadra.