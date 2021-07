Un palazzo galleggiante varato appena pochi mesi fa e costato decine di milioni di euro, di proprietà di un magnate russo. Lo yacht privato “Nord” è lungo ben 142 metri con 20 cabine e cinque ponti, un elicottero su quello principale, poi piscina, beach club e persino un sommergibile, in grado di ospitare fino a 36 passeggeri. Lussuosissimo, sfarzoso, è stato costruito a inizio 2021 nei cantieri Lürssen in Germania. In queste immagini lo yacht è a Capri, dove è rimasto ancorato per un giorno all’esterno del porto di Marina Grande, ammirato da turisti e vacanzieri che lo hanno potuto fotografare anche dalla terrazza della famosa Piazzetta.