Se c’è un’immagine della finale degli Europei 2021 che è subito diventata iconica è quella della maglia trattenuta da Chiellini. Tutto è successo nell’ultimo dei sei minuti di recupero del tempo di Inghilterra-Italia: il risultato era fermo sull’1-1 per le reti di Shaw e Bonucci. La tensione era alle stelle, i supplementari incombevano. Ad un certo punto, Chiellini viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo: gli afferra la maglia da dietro, con decisione all’altezza del collo, e subito per lui scatta il cartellino giallo.

Neanche a dirlo, sono scoppiate le proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per Chiellini e sui social si è subito scatenata l’ironia. Tanto che anche la Bbc, la prestigiosa tv pubblica britannica, ha mandato una frecciatina sul proprio profilo Twitter: “Qualcuno dica a Chiellini che bisogna aspettare la fine della partita prima di scambiare le maglie“, in riferimento alla vistosa trattenuta del centrale azzurro.