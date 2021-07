Probabilmente non avrà chiuso occhio questa notte il capitano della Nazionale italiana di calcio, Giorgio Chiellini, dopo la vittoria contro l’Inghilterra all’Europeo. Probabilmente in camera da letto ci è entrato anche solo per scattare la foto alla Coppa, pubblicata con la didascalia: “Seguendo la tradizione di un grande maestro: Fabio Cannavaro”. Il riferimento è chiaramente alla famosa dichiarazione dell’ex Capitano dell’Italia poco dopo la vittoria al Mondiale del 2006. Un’immagine che ha fatto subito il giro del web e a cui lo stesso Cannavaro ha voluto replicare immediatamente: “Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani.. mi raccomando copri la bambina“, ha scritto su Twitter.

Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina ❤️???????????????????????? https://t.co/QLiRIP1ULj — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) July 12, 2021