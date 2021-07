A circa cinque minuti dal 90esimo, un tifoso inglese ha invaso il terreno di gioco a Wembley, durante la partita tra Inghilterra e Italia. Gli uomini della sicurezza hanno faticato per fermare il tifoso, che a torso nudo e la maglietta in mano, si è aggirato per il campo per diversi secondi sotto lo sguardo perplesso e divertito dei giocatori e degli spettatori.