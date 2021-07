Sono atterrati al sorgere del sole, col bottino in mano, quella coppa alzata al cielo dal ct Roberto Mancini e dal capitano Giorgio Chiellini per qualche decina di tifosi che all’alba hanno raggiunto Fiumicino per accogliere la Nazionale di ritorno da Londra, dopo il trionfo di Wembley sui padroni di casa dell’Inghilterra che riporta il trofeo in Italia dal 1968. Oggi, ad attenderli, c’è la gloria di un Paese intero e l’accoglienza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del premier Draghi.

È il giorno degli onori ai campioni d’Europa per un gruppo che non partiva tra i favoriti. Mentre tutti pronosticavano una coppa in mano a Lloris, Busquets o magari lo stesso Kane, ad alzarla verso il cielo di Londra è stato Giorgio Chiellini. “It’s coming Rome” è l’esultanza formato hashtag pubblicata sull’account ufficiale Twitter della Nazionale. Non uno sfottò, più una liberazione: gli Azzurri si sono trovati a gestire una settimana di massima pressione, fuori casa, col pubblico di Wembley tutto contro, con la stampa inglese e i tifosi locali che hanno martellato sul ritornello “It’s coming home”, in riferimento al “calcio”, un’infausta previsione sbagliata che adesso si rivolta loro contro.

La strada degli onori, però, è ancora tutta da percorrere. La squadra è arrivata all’hotel Parco dei Principi, quartier generale azzurro nella Capitale. Ad attendere Chiellini, che è sceso dal bus con una corona in testa, e gli altri componenti della spedizione c’era un nutrito gruppo di tifosi. Prima del liberi tutti, oggi Mancini e compagni saranno ricevuti alle 17 al Quirinale, dove li accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri si è visto esultare dalle tribune dello storico impianto londinese prima di tornare rapidamente in Italia. Mentre alle 18.30 riceveranno il bentornati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi.