Sono 1.391 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore: nove in meno di ieri, quando erano stati 1.400. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. I tamponi molecolari o antigenici effettuati sono 143.332 (ieri erano stati 208.419) per un tasso di positività che sale allo 0,97% dallo 0,67% di ieri. Le nuove vittime sono 7, mentre ieri erano state 12.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso dato di ieri, con 6 nuovi ingressi e altrettante dimissioni. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134, in calo di 13 unità. I guariti sono 1.318 nelle ultime 24 ore: dall’inizio dell’epidemia in Italia hanno raggiunto un totale di 4.102.420. Il boom di nuovi casi si è registrato in Lombardia (250 su 26.712 tamponi, un decesso), seguita dalla Sicilia (183 casi) e dalla Campania (169 casi).

Il totale dei casi registrati nella settimana 5-11 luglio è di 7.972, in crescita rispetto ai sette giorni precedenti, quando erano stati 5.260. Dopo 14 settimane consecutive, inoltre, torna a salire il numero di ingressi in terapia intensiva: questa settimana sono stati 49, +32% rispetto alla settimana scorsa.