“Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra immigrato batte donne violentata”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del libro “Io sono Giorgia”.