La settimana si conclude con 808 nuovi casi (incidenza 0,6% su 141.640 tamponi) di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia: un numero che porta il totale degli ultimi sette giorni a 5.260, in calo rispetto ai 5.581 del periodo 21-27 giugno. Il contagio diminuisce ancora quindi, anche se rallenta la flessione sia in termini assoluti che percentuali. Ma se il numero dei nuovi positivi sembra non scendere più rapidamente come prima, continua invece il calo della pressione sugli ospedali anche per effetto dei vaccini.

Nelle ultime 24 ore sono 30 i ricoverati in meno con sintomi (-379 in settimana) e 7 le persone in meno assistite in terapia intensiva, dove si sono registrati 7 ingressi in un giorno e 37 negli ultimi 7 (furono 62 nella settimana precedente). Da lunedì ad oggi si sono registrati in totale 177 decessi, 12 quelli riportati nel bollettino odierno.

Nelle ultime 24 ore tre regioni hanno rintracciato oltre 100 casi: si tratta di Lombardia (131), Campania (110) e Sicilia (102). Nel Lazio sono stati 83, in Veneto 53 e uno in meno in Emilia-Romagna. La Toscana ne riporta 49, le Marche 41 e il Piemonte 40. Venticinque le positività in Puglia e Abruzzo, una in più rispetto alla Calabria e quattro rispetto alla Sardegna. In Liguria sono 13 e in Umbria 11.

Tutte le altre Regioni ne riportano meno di dieci e zero casi sono segnalati dalla Valle d’Aosta. Dall’inizio della pandemia 4.263.317 i contagi totali accertati in Italia. In 4.091.004 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 127.649 sono deceduti. Gli attualmente positivi sono 44.664, di cui 43.103 si trovano in isolamento domiciliare. Restano ricoverati in area medica 1.364 positivi con sintomi e 197 vengono assistiti in terapia intensiva.