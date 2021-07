Per la prima volta dell’era Open, l’Italia porta due tennisti agli ottavi di finale di Wimbledon. Erano 66 anni che non accadeva. Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno rotto l’incantesimo che durava dal 1955, quando ad approdare tra i migliori sedici sull’erba inglese furono Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo. La ‘doppietta’ azzurra è la terza nella storia, visto che ancora prima ci erano riusciti solo Gianni Cucelli e Rolando Del Bello nel 1949.

Berrettini, n.9 del mondo, si è sbarazzato dello sloveno Aljaz Bedene con un triplice 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco. Il tennista romano accede dunque alla seconda settimana sui campi in erba dell’All-England Club dopo aver vinto il Queen’s e attende ora il bielorusso Ilya Ivashka che ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson in tre set.

Poco dopo è stato il momento di Sonego: il tennista piemontese ha battuto in tre set del’australiano Duckforth, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in meno di due ore di gioco. Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Federer e Norrie.

Con il loro accesso agli ottavi diventano venti le presenze di italiani agli ottavi di finale di Wimbledon, ottenuta da 14 giocatori. Nell’era Open ci sono riusciti solo Adriano Panatta (1979), Davide Sanguinetti (1998), Gianluca Pozzi (2000), Andreas Seppi (2013) e proprio Berrettini nel 2019.