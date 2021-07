Per la prima volta dall’inizio della crisi del Movimento 5 stelle e del duello tra Conte e Grillo, Luigi Di Maio interviene pubblicamente e, a margine di un evento a Sorrento, il ministro degli Esteri si dice fiducioso che presto di arriverà a una soluzione. Il momento, ammette, è “politicamente molto delicato. Però proprio perché è delicato, io credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune“, ha dichiarato. Di Maio in questi giorni ha lavorato come pacificatore, per tentare di trovare una mediazione, ma senza mai esporsi con dichiarazioni pubbliche. “Io ci credo – ha aggiunto – ci credono in diversi, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per riuscire a far ripartire questo progetto il prima possibile“, ha aggiunto