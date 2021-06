“Nel mio lavoro è fondamentale entrare in confidenza con la persona con cui lavori, perché solo così la si può capire e valorizzare al meglio”. Parola di Manuele Mameli, il glam artist delle star e di Chiara Ferragni in particolare, che, ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri lunedì 28 giugno per un’intervista in diretta sulla pagina Facebook de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine, ha sottolineato l’importanza di instaurare un legame con la persona con cui si va a lavorare insieme, portando come esempio il suo rapporto speciale con l’imprenditrice digitale.

“Partiamo dal presupposto che, lavorando con una celebrity come Chiara Ferragni, la quantità di tempo che passiamo insieme è tantissima, perché c’è molto lavoro e la mia presenza è richiesta a tutti gli eventi, quindi stiamo praticamente insieme sei giorni su sette, ma è davvero importante riuscire ad instaurare un rapporto anche personale oltre che lavorativo perché io entro spesso e volentieri in dinamiche più private, ad esempio, per accorciare i tempi, capita che talvolta io vada a casa sua, entrando quindi proprio nel suo ambito familiare”, racconta Mameli. “Per questo è fondamentale in sintonia e creare un legame. Oltretutto, Chiara viaggia molto per lavoro e io con lei, così facendo condividiamo tantissime esperienze e questo contribuisce a creare empatia e fiducia reciproca, tanto che si affida completamente a me. La confidenza è necessaria per capire al meglio l’altra persona e valorizzarla al meglio”, conclude il glam artist. Qui per rivedere l’intervista integrale.