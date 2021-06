Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti dopo le 18.30 con epicentro a Sora, in provincia di Frosinone. Secondo le stime dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di magnitudo 3,4 sulla scala Richter è stato avvertito anche a L’Aquila e in generale al confine tra Lazio e Abruzzo. L’epicentro è stato registrato a 3 chilometri a nord di Sora, ad una profondità di 16 chilometri. Al momento non sono stati registrati danni a persone o abitazioni.