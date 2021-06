Nella giornata di ieri 20 giugno è scoppiata un’enorme polemica dopo che Madame, cantante rivelazione del Festival di Sanremo 2021, aveva scritto su Twitter: “Se non mi segui, non chiedermi una foto mentre sto mangiando“. Da lì, la bufera. Dopo ore di silenzio, Francesca Calearo (questo il suo vero nome) ha chiarito tramite social: “Questa polemica è partita da un errore mio, dovrei essere meno impulsiva. Avevo pochi caratteri a disposizione e troppa rabbia da sfogare”, ha esordito su Instagram. Poi ha spiegato: “Io penso che un fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mai mentre mangio con la mia famiglia, con mio fratello, sono sicura che aspetterebbe che io finissi di cenare. Io in quel momento non sto lavorando, non sono Madame, sono figlia dei miei genitori, sono una sorella. È un momento intimo“.

Poi è entrata nello specifico, spiegando quello che sarebbe accaduto: “Un non fan si è avvicinato mentre cenavo in famiglia e mi ha detto ‘Io non ti seguo, non so chi sei, però ti ho visto a Sanremo possiamo farci una foto?‘. Io quella foto l’ho fatta perché mi reputo educata, mi sono alzata e ho sorriso. Chiunque tu sia io mi alzo e la foto la faccio. Quello che sto dicendo è, però, un piccolo appello: se non mi conosci, abbi almeno un po’ di rispetto per me, per me come persona“, ha aggiunto. Infine, senza peli sulla lingua, ha fatto nomi e cognomi: “Ringrazio, ironicamente ovviamente, Riccardo Dose e tutti gli altri influencer che hanno deciso di alimentare l’odio nei miei confronti. Vi ringrazio. Posso dire che io personalmente non l’avrei fatto”.