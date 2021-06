Si apre la terza giornata degli Europei: da oggi arrivano i primi verdetti, tra chi comincerà a fare calcoli sui possibili intrecci nel tabellone e chi invece farà le valigie per andare in vacanza. Si parte dal girone A, quello dell’Italia che con il Galles si gioca il primo posto. Gareth Bale e compagni sono comunque ragionevolmente certi di avere un posto agli ottavi, se non come seconda almeno come miglior terza: hanno 4 punti e potrebbero essere raggiunti dalla Svizzera, che però deve vincere con la Turchia. In quel caso si andrebbe a guardare la differenza reti per stabilire seconda e terza classificata. Anche i turchi possono sperare ancora di passare agli ottavi come miglior terza: serve una vittoria, ovviamente, e poi pregare perché negli altri gironi almeno due terze su 6 facciano peggio.

Prima di guardare alla calcolatrice e al tabellone, però, c’è il campo. Ecco il programma di domenica 20 giugno e dove sarà possibile vedere le due partite in tv, che saranno in contemporanea:

Ore 18: Svizzera-Turchia, diretta esclusiva su Sky (canali 201, 203 e 251).

Ore 18: Italia-Galles, diretta su Sky e in chiaro su Rai 1