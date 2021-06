Una donna di 46 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata colpita alla testa da un pezzo di cornicione a Livorno. La donna passava da via Buontalenti quando del cemento da una dozzina di chili si è staccato dalla finestra del primo piano di un palazzo che si affaccia sulla strada.

Ora la 46enne è ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Livorno e la prognosi è riservata. Un testimone racconta al Tirreno di aver sentito un colpo e di essersi girato ed aver visto una donna a terra ferita alla testa. “L’ho chiamata ma non rispondeva” riferisce. Secondo i primi elementi, la donna non avrebbe mai ripreso conoscenza durante l’intervento dei soccorsi. La polizia municipale intervenuta sul posto sta effettuando le indagini per accertare eventuali responsabilità.