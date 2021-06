Elogia la Cina, che ha fatto “uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà”, compiendo un “risultato straordinario”, perché mai nessun Paese nella storia dell’umanità è riuscito a realizzare una così immensa trasformazione della vita delle persone”. Le parole sono di Massimo D’Alema che in un’intervista rilasciata a Roma a New China Tv – che sul canale YouTube è datata 13 giugno 2021 – sottolinea gli “straordinari” progressi compiuti dal Paese.

L’intervento dell’ex premier italiano rientra tra le tante iniziative autocelebrative presenti sui social media in occasione dei festeggiamenti di Pechino per i cento anni dalla fondazione del Partito comunista cinese ed è stata rilanciata su Twitter dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. La stessa funzionaria che in passato finita al centro delle polemiche per avere postato un video il cui montaggio manipolato lasciava intendere che nelle strade di Roma gli italiani avessero suonato l’inno cinese, intonando “Grazie Cina”, per gli aiuti ricevuti durante la prima ondata del Covid.

