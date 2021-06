“Rispetto alla Cina il comportamento di governi come quelli del G7 deve essere fondato su tre principi. Innanzitutto bisogna cooperare, poi bisogna competere. Nessuno disputa che la Cina debba essere una grande economia. Quello che è stato messo in discussione sono i modi che utilizza, è una autocrazia che non aderisce alle regole multilaterali, non condivide la stessa visione del mondo che hanno le democrazie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa convocata al termine del vertice del G7 in Cornovaglia. “Parlando della Cina il terzo punto fondamentale è essere franchi: l’ho già detto in altre occasioni, bisogna essere franchi sulle cose che non condividiamo, Biden a un certo punto ha detto che il silenzio è complicità”