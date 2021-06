“È evidente che il numero di queste primarie non è paragonabile al numero di quelle di anni fa. Però vedere 12mila cittadini rappresenta un messaggio molto forte, positivo, che dice che le cose tornano normali. Noi siamo diversi dal centrodestra, dove due persone in una stanza decidono i candidati. Da noi la decisione è frutto di una discussione. Meglio 12mila che due”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, rispondendo alle domande dei militanti dem in un filo diretto su Radio Immagina in merito alle recenti primarie che si sono svolte a Torino e che hanno sancito la candidatura di Stefano Lo Russo.