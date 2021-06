S’intitola Il giorno e la notte ed è un film italiano girato durante il primo lockdown con attori e troupe distanziati, ognuno a casa propria. L’esperimento l’ha effettuato Daniele Vicari avvalendosi di un pregiato cast di attori tra cui Matteo Martari, Isabella Ragonese, Vinicio Marchioni, Francesco Acquaroli e Barbara Gigliotti. “Le loro abitazioni sono state “trasformate” in scenografia da loro stessi, con la guida di Beatrice Scarpato da Roma che come loro non poteva uscire di casa per fare sopralluoghi e costruzioni scenografiche, quindi ha guidato a distanza il lavorio per trasformare le abitazioni in set”, ha spiegato Vicari.

“Le costumiste Roberta e Francesca Vecchi, bloccate a Modena, hanno fatto altrettanto con i costumi e il trucco. Il direttore della fotografia Gherardo Gossi operava da Torino, ed ha fatto agli attori un breve corso di ripresa e gestione delle macchine, allo stesso modo Alessandro Palmerini, il fonico, dall’Aquila, la continuity Maria Vittoria Abbrugiati a Fano”. Rivedi la diretta di #SpinOff lunedì di 14 giugno con Ilaria Mauri e Davide Turrini il regista Daniele Vicari (Diaz; Sole, cuore, amore) e uno dei protagonisti, Matteo Martari (Fabrizio De André Principe Libero, L’alligatore).