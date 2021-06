Un colpo (quasi) netto e il gioco è fatto. La regina Elisabetta ha affettato la torta in suo onore durante l’evento organizzato la prima sera del summit del G7 in corso in Cornovaglia con un colpo di spada, o meglio di sciabola. Un modo bizzarro che ha suscitato ilarità nei presenti. Per la prima volta anche Kate Middleton e il principe William hanno preso parte agli eventi del summit.

L’evento ha riunito tre generazioni della monarchia e, proprio nel taglio della torta, la duchessa di Cornovaglia è stata fondamentale, aiutando la regina durante il taglio. A offrire la sciabola per il taglio è stato Edward Bolitho, lord luogotenente di Cornovaglia. La sovrana ha scelto l’inusuale oggetto nonostante le fosse stato offerto un normalissimo coltello: “Non lo voglio, questo è più insolito”.